Bilhete único escolar será aceito pela CPTM e Metrô em 2007 A partir de fevereiro de 2007, início do ano letivo, estudantes que moram na região metropolitana de São Paulo vão poder utilizar o Bilhete Único Escolar nos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ônibus urbanos da capital e no Metrô no trajeto residência/escola/residência. O uso vai ser possível graças a um convênio de integração tarifária firmado entre a CPTM, o Metrô e a SPTrans, empresa que administra o transporte por ônibus na cidade. Conforme estabelece a legislação vigente, os professores também terão direito à redução tarifária com o Bilhete do Professor nos trens da CPTM e do Metrô. A Central de Atendimento ao Bilhete Único Escolar, da CPTM, já está recebendo inscrições das instituições de ensino interessadas em cadastrar seus alunos e professores para o ano letivo de 2007. É importante lembrar que o usuário deve ter apenas um cartão, utilizá-lo de maneira correta, bem como estar em dia com os critérios estabelecidos para a aquisição de cotas. Outras informações podem ser obtidas através dos sites da CPTM, da SPTrans e do Metrô, ou ainda pelo Serviço de Atendimento ao Usuário da CPTM (0800-0550121).