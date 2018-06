Bilhetes escolares no metrô valem somente até o dia 31 Estudantes e professores usuários do bilhete escolar do Metrô devem utilizá-lo até o dia 31 deste mês. Após essa data, os passes perderão a validade e não poderão ser trocados nem reembolsados. O Metrô promove campanha de alerta e esclarecimento sobre esse prazo, com informações sobre a validade dos bilhetes, em banners e cartazes afixados nas estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás e no site da companhia. Além da comunicação visual, também são emitidas mensagens sonoras em todas as estações.