Bimotor cai e mata produtor da Calypso Um bimotor com dez pessoas a bordo caiu na manhã de ontem em Recife, matando duas pessoas: o piloto Eurico Pedroso Júnior e o produtor da banda Calypso Gilberto Silva, de 46 anos. O avião, que ia de Teresina a Recife, pertence a Chimbinha, compositor e guitarrista do grupo, que não estava a bordo. A banda Calypso fez show na capital piauiense no sábado. De lá, integrantes do grupo seguiram de ônibus a Fortaleza, onde foram avisados do acidente.