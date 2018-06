Bimotor cai em área rural de Goiás e uma pessoa morre

SÃO PAULO - Um avião bimotor caiu em uma área rural de Jataí, em Goiás, na noite deste domingo, deixando um morto, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 20h30, e foi visto por trabalhadores rurais, que avisaram os bombeiros. A aeronave fazia manobras próximo ao lago Bom Sucesso e acabou caindo na região da Fazenda da Onça.

Segundo os bombeiros, depois de uma hora e meia de busca, o avião foi encontrado no meio da mata, em área de cerrado. O piloto Gilberto Carlos Carvalho, de 48 anos, que voava sozinho, estava preso às ferragens e morreu no momento do impacto, de acordo com os bombeiros.

Cerca de 20 pessoas, entre bombeiros, voluntários e policiais federais, ajudaram nas buscas. O corpo já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).