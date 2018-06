Bimotor cai em reserva e deixa dois mortos no Paraná

Um bimotor Bandeirante caiu na madrugada desta quarta-feira, 22, em uma mata da Academia Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, logo depois de ter decolado do Aeroporto Afonso Pena. Duas pessoas morreram, mas ainda não foram identificadas. Segundo informações policiais, uma delas seria o piloto e a outra, um passageiro. O avião tinha descarregado alguns materiais no aeroporto e se dirigia para Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele decolou às 0h35 e, 15 minutos depois, a torre de controle perdeu contato. O avião foi encontrado por volta das 3 horas. A polícia ainda não revelou quantos passageiros havia na aeronave.