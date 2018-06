Bimotor da banda Calypso cai e mata dois em Recife

Um avião bimotor, com dez pessoas a bordo, caiu na manhã deste domingo, 23, no bairro de San Martin, zona oeste de Recife. No acidente, duas pessoas morreram: o piloto Eurico Pedroso Júnior e produtor da banda Calypso Gilberto Silva, de 46 anos. Os demais ocupantes da aeronave, que pertence a Chimbinha, compositor e guitarrista do grupo, foram encaminhados a hospitais da cidade. Não há ainda informações sobre pessoas em terra que tenham ficado feridas. Entre os feridos que passam bem estão o co-piloto Bruno Carvalho Carneiro, de 29 anos; Helena Lúcia Ferreira, de 40 anos; Luiz Augusto Nóbrega, 53 anos - um dos donos da casa de espetáculo Chevrolet Hall, no Recife -; Eduardo Henrique Rocha do Ó, de 35 anos, um dos donos de uma clínica médica na região central do Estado; Rogério Paes Silva, outro produtor da banda; Eduardo da Fonte, deputado federal pelo PP; e Davidson Tolentino, superintendente adjunto do metrô de Pernambuco. O empresário Valmir Oliveira passou por exames neurológicos e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Segundo os médicos, seu estado é considerado grave. O avião vinha de Teresina (PI) para Recife. Chimbinha e Joelma, cantora do grupo, não estavam a bordo. A banda Calypso realizou um show na capital piauiense no último sábado. De lá, os integrantes do grupo seguiram de ônibus para Fortaleza, onde foram avisados do acidente que vitimou o produtor da banda. Segundo testemunha, uma das duas hélices do aparelho chegou a roçar o telhado de uma casa antes de cair, o que em parte amorteceu o impacto. Atualizado às 22h26 para acréscimo de informações (Com Agência Efe)