Bimotor derrapa e aeroporto da BA é fechado por 4 horas A pista principal do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, ficou interditada por quase quatro horas na noite de terça-feira, 6, e foi liberada por volta da Oh15 desta quarta-feira, 07. A interdição se deu por conta da derrapagem de um avião bimotor da empresa Abaeté Taxi Aéreo. O bimotor saiu de Vitória da Conquista, também na Bahia, derrapou e saiu da pista depois do pouso, por volta das 20 horas. Apenas o piloto e o co-piloto estavam no avião, mas ninguém ficou ferido. Alguns aviões comerciais tiveram que desviar a rota e foram transferidos para o aeroporto de Aracaju, em Sergipe. Após o incidente, o aeroporto operava normalmente na manhã desta quarta-feira, sem atrasos nos pousos e decolagens, segundo a Infraero.