Bingo é interditado pela segunda vez na semana em SP A subprefeitura de Pinheiros interditou pela segunda vez nesta semana o bingo Royale Itaim, situado na Rua Joaquim Floriano, número 850, Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. A casa de jogos fora lacrada na terça-feira, 17, entretanto voltou a funcionar normalmente. Nesta quarta, os funcionários da subprefeitura ergueram um muro de concreto na entrada da casa de jogos e foi aberto um inquérito no 15ª Distrito Policial, do Itaim Bibi, pelo rompimento do lacre e pelo furto dos dois "malotões", usados para fechar o local na manhã de terça. O secretário das subprefeituras, Andrea Matarazzo, considerou o caso um abuso. "Não bastou termos lacrado o bingo ontem que o local já funcionava esta tarde como se nada tivesse acontecido". O decreto municipal nº 47.415/2006 determina a não concessão de licença de funcionamento para bingos na cidade. Desde agosto do ano passado, cinco dos 15 bingos da região da subprefeitura de Pinheiros já foram fechados, e, nesta quarta-feira, 19, mais três ser lacrados. As demais casas, sete, seguem com as portas abertas por meio de liminares.