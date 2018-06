Bingo que funcionava em clube é fechado no Rio

SÃO PAULO - Policiais estouraram nesta quarta-feira, 12, o Bingo Espaço América, que funcionava no 4º andar do América Futebol Clube, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. O bingo estava localizado em um salão reservado com capacidade para cerca de 200 pessoas. Os policiais chegaram ao bingo através de informações encaminhadas pelo Disque-Denúncia.

No local, os agentes apreenderam três computadores, dois aparelhos de Tecnobingo com capacidade para 40 terminais, milhares de cartelas de jogo de bingo, além de R$ 1.497 que estavam na caixa registradora. Cinco pessoas que trabalhavam no estabelecimento foram encaminhadas para a delegacia onde prestarão esclarecimentos.