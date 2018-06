Birigui proíbe pipas com ou sem cerol A partir de agora é proibido soltar pipas em Birigui, cidade do noroeste paulista. Quem for surpreendido soltando pipas, com ou sem cerol, vai pagar multa (no caso de menor de idade, o responsável arcará com o valor). Se a pipa for simples, a multa é de R$ 250. Se tiver cerol, R$ 300. A fiscalização aumentou, para fazer valer a lei municipal, sancionada em 2007, que prevê multas para quem soltar pipas no perímetro urbano. O objetivo é evitar acidentes e danos à rede elétrica.