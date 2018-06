Black Bloc RJ lamenta morte e divulga protestos para esta segunda-feira

RIO - Em sua página no Facebook, o Black Block RJ lamentou a morte cerebral do cinegrafista Santiago Andrade, nesta segunda-feira, 10, em decorrência de afundamento de crânio após ser atingido por um rojão de vara durante manifestação na quinta-feira, 6. Apesar de desejar "toda força a família", o grupo publicou chamado para outras duas manifestações contra o aumento das passagens municipais. Na mensagem, o Black Bloc RJ cita a morte de um idoso que teria sido atropelado por causa da violência policial. No entanto, não há informações sobre o homem.

"Estamos muito chateados com a notícia sobre a morte de Santiago (Andrade), lamentamos demais e desejamos toda força a família, é uma perda muito difícil... Não vamos esquecer também do senhor que foi atropelado e morreu no mesmo dia - devido a violência da PM - e a televisão se quer citou!", diz o Black Block RJ.

O grupo classificou a morte de Andrade como "uma infelicidade" e afirma que outros casos de morte em manifestações não tiveram investigação tão profunda. "Realmente, infelizmente é muito triste e difícil esse momento em que estamos lutando por um país melhor e acontece uma infelicidade dessa, fica claro a diferença entre PM e Manifestante! Nunca aconteceu tanta investigação por um caso como o do cinegrafista, pessoas morrem na mão dos imundos (policiais militares) e não são noticiados e os causadores não são caçados".

De acordo com o Black Bloc RJ, desde que os protestos começaram, teria havido "mais de 4 mortes por causa da violência policial em manifestações" que não teriam sido divulgadas pela mídia. O grupo afirma estar em luto "não só pelo cinegrafista, mas por todos que morreram e não tiveram nenhuma citação na TV". "Todos são vidas, a dor da perda é igual. Força pras (sic) famílias", completa a postagem.

Manifestações. No Facebook, dois protestos contra o aumento da passagem estão marcados para esta segunda-feira, 11. O primeiro, convocado pelo grupo Acorda Meu Povo, terá concentração às 17 horas, no entorno da Igreja da Candelária, no centro. Mais de mil pessoas confirmaram presença.

O segundo ato, às 18 horas, foi convocado pelo grupo Passe Livre RJ. A concentração será na Central do Brasil, mesmo lugar onde Andrade foi atingido. Quase seis mil pessoas confirmaram participação no ato.