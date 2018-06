Blecaute atinge 21 municípios de Mato Grosso Ventos de até 100 km/h e um forte temporal derrubaram quatro torres de ferro galvanizado da Eletronorte(Centrais Elétricas do Norte do Brasil) deixando cerca de 300 mil pessoas sem energia elétrica em 21 municípios no Norte de Mato Grosso. O blecaute ocorreu por volta das 14h30 de quarta-feira e até o final desta tarde o fornecimento de energia ainda não havia sido restabelecido. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Eletronorte, o sistema de transmissão de energia deve ser restabelecido nesta sexta-feira. Nos municípios atingidos pelas chuvas, informou a assessoria, houve apenas danos materiais, sem registro de mortes. Os prejuízos no comércio e na indústria, no entanto, são incalculáveis, avaliam empresários. "É um prejuízo financeiro muito grande provocado por uma fatalidade", disse o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt), José Antônio Mesquita. As torres destruídas pelo vendaval estão sendo substituídas e a empresa responsável pelo transmissão de energia montou uma operação de emergência para instalar geradores em locais críticos como hospitais e estabelecimentos de ensino. A Eletronorte iniciou hoje os trabalhos de recuperação e manutenção das linhas de transmissão com 100 trabalhadores entre engenheiros e técnicos. Das quatro torres, duas estão sendo substituídas por inteiro porque tiveram as bases danificadas.