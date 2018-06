Blecaute atinge vários bairros de Belo Horizonte durante quase uma hora

SÃO PAULO - Diversos bairros da capital Belo Horizonte (MG) ficaram às escuras por quase uma hora na noite de quarta-feira, 12, em razão de um defeito num dos equipamentos da subestação do bairro Gutierrez. O blecaute teve início às 20h50 e o fornecimento de energia começou a ser restabelecido às 21h40. Por causa dos semáforos apagados, o trânsito ficou complicado nas regiões próximas a alguns dos principais cruzamentos. Técnicos da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) tiveram que utilizar gerador em alguns deles.

A falta de energia afetou pelo menos 16 bairros: Santo Agostinho, Barro Preto, Jardim América, Gutierrez, Prado, Barroca, Grajaú, Nova Granada, Nova Suíssa, Caiçara, Padre Eustáquio, Buritis, São Bento, Luxemburgo, Anchieta, e Funcionários. Em nota enviada à imprensa, a Cemig afirma que "lamenta o transtorno provocado pela interrupção no fornecimento de energia e informa que as causas do defeito já estão sendo apuradas pelos técnicos da empresa.". A assessoria de imprensa da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) não foi localizada.