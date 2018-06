Blitz causa confusão no Mercado Municipal Uma blitz ontem para desobstruir o trânsito e impedir o comércio irregular de mercadorias acabou em confusão perto do Mercado Municipal, no centro da capital. Por volta da 1 hora, feirantes entraram em atrito com a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Dois homens ficaram feridos e um passou mal. Segundo a Prefeitura, a GCM pode ter errado no planejamento da operação.