Blitz de rotina desarticulou os desvios A prisão de Aparecida Maria da Silva e a apreensão da munição que ela carregava, durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Via Dutra, no dia 29 de julho, culminou na desarticulação do abastecimento do Comando Vermelho com cartuchos e balas da Polícia Militar de São Paulo.