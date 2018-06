Blitz prende 16 em Campinas Dezesseis pessoas, entre elas quatro foragidos, foram detidas pela polícia de Campinas, no interior de São Paulo, em uma blitz hoje nas pensões e bares próximos à rodoviária da cidade. Pelo menos 21 estabelecimentos foram vistoriados. A operação começou a ser organizada há 20 dias e mobilizou 60 policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). A polícia estava em busca de pontos de tráfico de drogas e receptação. No quarto de uma das pensões, foram encontrados celulares, CDs e rádios de comunicação. Essa é a terceira operação de vistoria em pontos comerciais este ano na cidade.