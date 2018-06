Bloco distribui 50 mil camisinhas em Salvador Com cerca de 5 mil integrantes, a maioria profissionais da saúde, o Bloco da Camisinha, puxado pelas cantoras Carla Cristina e Simone Sampaio, iniciou na noite desta sexta-feira seu desfile, no Circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador (BA). Nos oito quilômetros do trajeto, os foliões esperam distribuir cerca de 50 mil camisinhas aos "foliões-pipoca", aqueles que estão fora do bloco. Outras 150 mil camisinhas estão à disposição dos foliões nos nove postos de saúde montados nos arredores dos circuitos da festa na capital baiana.