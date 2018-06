Bloco dos garis cruza sete vezes a avenida Como todo ano, um grupo de pessoas desfilou em todas as escolas: os garis. Alguns chamando atenção da torcida, outros com cara de quem não gosta de carnaval, eles limparam a avenida sete vezes, depois do último carro alegórico de cada uma das agremiações. No emprego há três meses, Eduardo Araújo Donato gostou. ?No ano passado eu vim pela Gaviões, neste ano vim a trabalho, mas pelo menos vi a festa.?