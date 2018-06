Blocos garantem festa gratuita A programação dos blocos de rua continuam a ferver no Rio. Só hoje 36 estarão nas ruas, entre eles os tradicionais Banda de Ipanema, Simpatia É Quase Amor, Cacique de Ramos e o Cordão do Boitatá. Amanhã há mais 25 blocos, com destaque para o Volta, Alice, em Laranjeiras, e o Aconteceu, em Santa Teresa. Na terça-feira, o folião terá mais 43 opções para curtir a folia nas ruas do Rio. A roda gigante instalada no Forte de Copacabana terá baile de carnaval com as baterias dos blocos Céu na Terra, Boitatá, Gigantes da Lira e da escola de samba Império Serrano. E tem festa-baile para as crianças hoje e terça-feira, às 16 horas, e para adultos a partir das 20 horas. Segundo o último levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio (ABIH-RJ), fechado na noite de anteontem, a taxa de ocupação dos hotéis da cidade alcançou 90%. Os números já superam o fechamento do carnaval do ano passado, quando foi registrada 86% de lotação no Rio. Centro, Glória e Flamengo continuam com os melhores índices (93%), pela proximidade com o Sambódromo. A maioria das praias do Rio está liberada para o banho de mar. Impróprias apenas as de Barra de Guaratiba, Urca, Botafogo e Flamengo. Para saber a programação dos blocos do Rio basta acessar o site http://www.sebastiana.org.br.