Blocos saem às ruas do Rio de Janeiro a partir de quinta-feira Nunca se viu tantos blocos de rua no Rio de Janeiro como promete esse carnaval. A Riotur, empresa de turismo do município, calcula que pelo menos 300 grupos vão se apresentar da zona norte à zona sul. Embora pelo calendário oficial ainda faltem nove dias para a festa do Rei Momo, os foliões já estão na rua. Na quinta-feira,8, o Cordão do Bola Preta, o mais antigo da cidade, criado em 1918, faz uma prévia da sua apresentação na Praça Mauá, no centro do Rio, a partir das 18 horas. Mas o desfile do bloco para valer é no sábado de carnaval, a partir das 9 horas, quando uma multidão segue a banda pelas ruas do centro, entoando marchinhas. No sábado, dia 10, tem Simpatia é quase amor, em Ipanema, e Xupa mas não baba, em Laranjeiras. Também é o dia das crianças. O Gigantes da Lira, com palhaços e acrobatas sobre pernas de pau, faz a festa da garotada, ao som de marchinhas. O Suvaco do Cristo, que completa 20 anos, desfila pelas ruas do Jardim Botânico no domingo. Mas para evitar os brigões, a organização não divulga o horário há alguns anos. A concentração começa cedo, por volta das 13 horas. São tantos blocos que os súditos de Momo podem se dar ao luxo de escolher com que turma sambar - tem para todas as tribos. Se o que se quer é tradição, pode-se escolher entre Simpatia é Quase Amor, que completa 23 anos, Clube do Samba, surgido da roda de samba criada por João Nogueira nos anos 80, e Banda de Ipanema, tombada como patrimônio cultural da cidade. Criada em 1965 por Albino Pinheiro, a banda atrai milhares pelas ruas do bairro e é a preferida de drag queens, travestis e turistas. O grupo, que já animou Ipanema no fim de semana passado, faz mais duas apresentações - sábado e terça-feira de carnaval. Misteriosos e descolados Tem os misteriosos - blocos que cresceram tanto, que os organizadores não revelam data e horário do desfile. A divulgação fica só no boca-a-boca. É o caso do Suvaco do Cristo e do Carmelitas, um dos responsáveis pela revitalização do carnaval de rua, que costuma arrastar multidões pelas ruas de Santa Teresa na sexta-feira, véspera do carnaval, e na Terça-Feira Gorda. Há ainda os descolados. O Monobloco, de Pedro Luís, mescla marchinhas, samba, clássicos da MPB e pop. O Bangalafumenga, cuja percussão tem influência do funk, já desfilou pelo Jardim Botânico, na zona sul. Em 2007, a Riotur informa que o grupo se apresenta na Praça São Salvador, em Laranjeiras, a partir das 14 horas. No Centro, o Cordão do Boitatá faz um bailão que mistura frevo, marchinhas, chorinho e samba, no domingo, 18. O bloco já desfilou, mas começou a ficar muito cheio. Pode-se escolher o bloco até pelo inusitado do nome: Vem ni mim que sou facinha, Xupa mas não baba, Rola Preguiçosa e o Que merda é essa?! Aqui cabe explicação. O bloco desfila em sentido contrário ao Simpatia é quase amor, no domingo de carnaval. O título é em alusão à reação do folião desavisado quando percebe a massa humana sambando em direção contrária. Intermunicipais Recentemente apareceu até bloco intermunicipal no Rio. O Se Melhorar Afunda tem concentração em Niterói, atravessa a Baía de Guanabara, e desfila no centro do Rio. Neste Carnaval, os organizadores pediram à concessionária Barcas S.A. que destine duas embarcações para os foliões, só para garantir a segurança das seis mil pessoas que eles esperam reunir. Tem também bloco por categoria profissional. Os funcionários públicos federais ligados ao Sintrasef reúnem-se no prédio do Mec, no centro, para botar na rua o Boca que Fala. Os servidores da Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem o Bar do Chico, em Manguinhos, zona norte, como ponto de partida dos Discípulos de Oswaldo. A turma da dança de salão se junta na Casa de Dança Carlinhos de Jesus para formar o Dois pra lá, Dois pra cá. Mas se o negócio é sambar e bebericar, mas nada de bater perna atrás de bloco, não tem problema: o Concentra mas não sai, como diz o próprio nome, não desfila. E faz a festa dos preguiçosos na sexta-feira, 16. A prefeitura tem lista com horário e local de concentração de 137 blocos em seu site.