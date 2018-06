Blog substitui rádios em pane e orienta Blumenau Preocupados com a escassez de informações sobre a enchente em Blumenau - durante o dia de ontem, as rádios da cidade funcionavam por curtos e intermitentes períodos -, internautas criaram um blog para alertar a população sobre a situação das ruas da cidade, uma das mais atingidas pelos temporais em Santa Catarina. Nas mensagens, a localização dos abrigos da prefeitura, vias onde não era aconselhável trafegar, fotos e vídeos de casas destruídas, ruas alagadas ou obstruídas, pontos interditados por deslizamentos de terra. "Sem informação, o nível de tensão nas pessoas aumenta e, em momentos como esse, é tudo o que não pode acontecer", diz a publicitária Juliana da Silva, uma das criadoras do blog Alles Blau - "tudo bem" em alemão. Entre as 19 horas de anteontem, quando foi criado, até as 18 horas de ontem, o blog havia recebido mais de 25 mil acessos - mais de mil por hora. No site, informações sobre a abertura ou fechamento da rodoviária da cidade, períodos em que as rádios e TVs voltavam ao ar, atualizações sobre o nível das águas dos rios e fotos da cidade, como de prateleiras vazias em supermercados e filas em postos de gasolina."O conteúdo estava na internet, bastava gerenciá-lo", diz o publicitário Angel Gajardo, outro criador do blog. Após horas na rede, eles começaram a receber relatos, fotos e vídeos. "Era gente querendo ajudar, adquiriu vida própria." Com as chuvas, o Rio Itajaí-Açu subiu 10,91 metros e, segundo a Defesa Civil, as enchentes atingiram todos os bairros de Blumenau - algo que não se via desde as enchentes de 1983 e 1984, as maiores da história do município. Oito das 20 pessoas mortas em Santa Catarina ontem viviam na cidade de 301 mil habitantes, a 140 quilômetros de Florianópolis.