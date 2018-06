Blogueiro baleado passará por nova cirurgia hoje

SÃO PAULO - O blogueiro Ricardo Gama, baleado na última quarta-feira, no Rio de Janeiro, passará por uma nova cirurgia nesta tarde. Segundo a assessoria do Hospital Copa D''Or, a cirurgia é para fixação do osso maxilar e deve durar cerca de duas horas.

O quadro clínico de Gama é estável e ele já caminha, com o auxílio de fisioterapeutas. O blogueiro continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e ainda não há previsão de alta. Na sexta-feira, Gama passou a respirar sem a ajuda de aparelhos. Ele foi submetido a uma cirurgia no cérebro para o tratamento da lesão causada por uma das balas.

O blog do Ricardo Gama é conhecido pelas críticas e ataques ao governador Sérgio Cabral e ao prefeito Eduardo Paes, ambos do PMDB.