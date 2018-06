Blogueiro é baleado três vezes na zona sul do Rio

RIO - O blogueiro Ricardo Gama foi baleado na manhã desta quarta-feira, 23, no Bairro Peixoto, em Copacabana, zona sul do Rio, e está internado no hospital Copa d'Or.

A assessoria de imprensa do hospital informou que Ricardo foi atingido por três tiros e levado ao pronto-socorro por volta das 11h40. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. O blogueiro passa por uma série de exames que apontarão a necessidade ou não de cirurgia, segundo a assessoria de imprensa.

O Blog do Ricardo Gama é conhecido pelas críticas e ataques ao governador Sérgio Cabral e ao prefeito Eduardo Paes, ambos do PMDB.