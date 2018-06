Blogueiro Ricardo Gama é transferido da UTI para quarto de hospital

SÃO PAULO - O blogueiro Ricardo Gama, baleado no último dia 23, no Rio de Janeiro, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D''Or, nesta quarta-feira, 30. Segundo a assessoria do hospital, Gama foi transferido para um quarto. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

De acordo com o médico Nestor Charris, que acompanhou o blogueiro na UTI, Gama tem quadro clínico estável e não apresenta déficit visual ou neurológico. Ele continua o uso de medicamentos via oral.

O blog de Ricardo Gama é conhecido pelas críticas e ataques ao governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, e ao prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, ambos do PMDB.