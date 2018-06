Bloqueadas contas de promotores de rodeio O Ministério Público do Estado de São Paulo obteve ontem liminar da Justiça que determina o bloqueio das contas bancárias da Red Eventos e dos sócios da empresa responsável pela organização do Jaguariúna Rodeo Festival. O objetivo é garantir a indenização pelos danos materiais e morais às pessoas que adquiriram ingressos para os shows da dupla Victor & Léo e de Roberto Carlos, programados respectivamente para sábado e domingo passados e cancelados após quatro pessoas morrerem pisoteadas e 11 ficarem feridas em tumulto no acesso à arena do evento, na madrugada do sábado. O advogado do Jaguariúna Rodeo Festival, Haroldo Cardella, disse que as partes envolvidas ainda não receberam a notificação e estudarão medidas cabíveis. O bloqueio foi pedido pela promotora Kelli Giovanna Altieri Arantes, que propõe reparação de R$ 3 milhões. Ontem a Polícia Civil realizou a reconstituição do tumulto.