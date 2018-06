Bloqueio de bens de conselheiro do TCE é mantido O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou recurso do conselheiro Robson Marinho, do Tribunal de Contas do Estado, e manteve o sequestro de seus bens - ordenado liminarmente em agosto pela juíza Gabriella Spaolonzi, da 13.ª Vara da Fazenda Pública.