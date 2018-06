Blumenau está com 95% do abastecimento de água regularizado

A cidade de Blumenau, uma das mais atingidas pela enchente em Santa Catarina, está com 95% do abastecimento de água normalizado. De acordo com o último boletim, divulgado nesta quarta-feira, 3, pelo site da prefeitura da cidade, as áreas ainda não abastecidas registram "problemas múltiplas", como a paralisação das estações elevatórias e redes de distribuição danificadas, além do risco de deslizamentos de terra e da falta de acessibilidade para que os reparos sejam feitos. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Mais de 5,5 mil imóveis continuam sem luz Situação de solo não mudou em SC, diz IPT Desvio é feito na principal ligação entre PR e SC IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas A principal orientação para as residências que continuam sem abastecimento por meio da rede tratada, segundo a prefeitura, é ferver a água antes do consumo. As pessoas devem ainda ligar para o telefone 115 em casos de vazamento. A partir desta quarta, a Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) vai enviar caminhões-pipa para atender as vítimas que permanecem sem abastecimento de água. Já em relação à coleta de lixo regular e seletiva em Blumenau, a previsão é que o serviço seja normalizado apenas na próxima segunda-feira, com exceção das áreas onde há dificuldade de acesso.