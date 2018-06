Blumenau faz cadastro das vítimas atingidas pelas chuvas em SC

A prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, começa nesta segunda-feira, 8, o Cadastro Único do Cidadão Atingido. A idéia, de acordo com o comunicado divulgado no site do governo do município, é atender às vítimas das enchentes que precisam de algum amparo da Defesa Civil e das Secretarias de Assistência Social, Regularização Fundiária e Habitação. Cada morador deve enumerar os danos sofridos pelas casas além do tipo de apoio e de benefício que precisa. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Os documentos necessários para o cadastro são: carteira de identidade, CPF (caso a pessoa não tenha o cartão, levar o número) e título de eleitor do titular e das demais pessoas que moram na residência, cópia ou original do contrato de compra e venda ou escritura pública do imóvel e conta de luz ou água que comprove morar no local há mais de cinco anos. Os postos para cadastramento vão funcionar durante toda a semana das 8h às 15h, nos seguintes locais, Praça do Cidadão do Garcia, no antigo fórum, no prédio do Pró-Adolescente, na Escola Básica Municipal Machado de Assis e na Escola Básica Municipal Francisco Lanser. Cada unidade vai atender a vítimas de diferentes localidades. A lista completa dos bairros está no site da prefeitura.