BMW - Para acabar com as suas economias A marca alemã promove a estréia nacional de três carros, que serão vendidos aqui a partir do ano que vem. O destaque é a nova geração do Série 7. Ele chega em abril por R$ 540 mil, preço que o coloca no posto de segundo modelos mais caro da BMW no mercado nacional, atrás do superesportivo M6, que custa R$ 587 mil. A versão Security do X5 que está à mostra no Salão será oferecida apenas com o motor V8 4.8. Para os brasileiros, as vendas - sob encomenda - começam em setembro. O jipão blindado terá preço de R$ 500 mil (R$ 138.700 mais caro que o X5 convencional). Das estréias, a primeira a chegar será o M3 Cabrio, que vem em janeiro por R$ 452.300. 750i Segundo carro mais caro da BMW no Brasil, o Série 7 tem sob o capô o motor 5.0 a gasolina de 407cv e chega em abril de 2009 F800 GS Versão off road da marca, mais compacta, com ciclística diferenciada e mecânica semelhante à da irmã F 800 S M3 CABRIO Versão conversível do super-esportivo M3, tem motor V8 a gasolina de 425cv. Leva 4,8s para acelerar de 0 a 100km/h