BNDES vai financiar modernização de DPs O BNDES formaliza hoje, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um financiamento de R$ 157 milhões para a conclusão de um projeto de modernização de distritos policiais no Estado do Rio e a construção da chamada Cidade da Polícia, que reunirá as delegacias especializadas fluminenses. Será a primeira iniciativa do banco nessa área. Parte da verba será administrada pelo coordenador do Programa Delegacia Legal, César Campos, denunciado pelo Ministério Público na semana passada por improbidade administrativa.