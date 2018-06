Boa parte do País terá pancadas de chuvas nesta quarta-feira

O sol aparece entre muitas nuvens nesta quarta-feira, 11, e uma convergência de umidade permitirá a ocorrência de pancadas de chuva localmente forte em boa parte do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O norte de Paraná, São Paulo, sudoeste de Goiás, Mato Grosso do Sul, grande parte de Mato Grosso e Região Norte do país serão as mais afetadas.

Veja também:

Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo

A previsão do tempo para a sua cidade

O dia também estará com muita nebulosidade e com pancadas de chuva fortes na Região Sul onde está um deslocamento de uma área de baixa pressão. Na faixa oeste da Região Nordeste haverá variação de nebulosidade e pancadas de chuva de forma localizada. O sol aparecerá entre poucas nuvens no interior da Bahia, em Pernambuco, na Paraíba e no centro-norte da Região Sudeste.

Na faixa norte entre as Regiões Norte e Nordeste do país o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) favorece a instabilidade. Nas demais áreas do Nordeste do país o sol aparece entre poucas nuvens.