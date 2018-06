Boate é fechada no dia da inauguração com Gretchen Pouco antes da chegada da anunciada estrela principal da noite de inauguração, a cantora Gretchen, funcionários da Subprefeitura da Mooca e guardas civis metropolitanos, fecharam a boate Bambolê Night Club, da Rua Coelho Lisboa, 212, no Tatuapé, próximo à praça Sílvio Romero. Cerca de 100 pessoas, entre clientes e garotas de programa, foram retirados do local para a porta ser lacrada. Os motivos seriam: falta de alvará para funcionamento, equipamentos de segurança e também por não haver saída de emergência. O colorido folheto de publicidade da festa de inauguração, prometia um "supershow com a Rainha do Bumbum e bela atriz, com o seu 1º filme pornô (Brasileirinhas), mostrando como se dança a conga e fazendo a festa junto de lindas modelos altamente selecionadas". Ainda segundo o folheto, a boate tem um "ambiente anti-stress, prometendo para a próxima semana, dia 16, a presença de Mônica Mattos, a musa pornô nacional. Um representante da direção da casa afirmou que a documentação está em ordem, nas mãos do contador e que tudo será regularizado para uma nova inauguração. O grupo que fechou a Bambolê pretendia dar seqüência a uma série de autuações a bares e casas noturnas, através da operação Psiu. A chuva, porém, os impediu de dar seqüência e a operação foi cancelada.