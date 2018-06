Boeing da FAB tem problema em turbina no Acre O revestimento externo de uma das turbinas de um Boeing 707 da Força Aérea Brasileira (FAB) desprendeu-se quando a aeronave cruzava o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, às 14h40 desta terça-feira, 24. Segundo a FAB, o revestimento caiu sobre uma área descampada e não provocou danos. O Boeing ,ainda de acordo com a Aeronáutica, transportava universitários do Projeto Rondon. O avião teve de retornar para a cidade, onde aterrissou.