Boi invade aeroporto e causa pânico entre passageiros em MS Um boi pesando quase 300 quilos escapou do pátio de abate do frigorífico que fica a cinco quilômetros do Aeroporto Internacional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tumultuou o local de embarque e desembarque de passageiros. De repente houve um grande barulho e boa parte das quase 100 pessoas que estavam no prédio notaram que o animal havia arrebentado a porta de entrada do saguão. Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, 12. "O boi só não entrou no saguão de embarque e desembarque porque não conseguiu passar pela porta", explicou Bárbara Antônia dos Reis, da superintendência do Aeroporto. Ela disse que existe uma equipe do Corpo de Bombeiros de plantão, treinada sobre procedimentos em caso de invasão da pista por animais. Não houve qualquer prejuízo para o tráfego aéreo. Entretanto, ao quebrar a porta de vidro, o bovino deve ter tido um susto com o barulho e correu para o estacionamento de veículos dos viajantes, em frente ao aeroporto, onde amassou levemente alguns carros e fugiu para a avenida, sob gritos de populares de "cerca o bicho, cerca o bicho". Na disparada, investiu contra um homem e uma menina de presumivelmente 10 anos de idade, que estavam no canteiro central da via pública, mas conseguiram fugir de um ataque. Em seguida, o tenente da Polícia Militar, Reinaldo Pereira dos Santos, que passava pelo local, abateu o boi com três tiros. A carcaça do animal foi transportada para o frigorífico, que deve arcar com os prejuízos, segundo acredita a Polícia Militar que elaborou boletim de ocorrência e encaminhou o caso para a Polícia Civil.