Bolão oficial da Caixa começa nesta segunda em todo o País

SÃO PAULO - Começa nesta segunda-feira, 1, o Bolão da Caixa em todas as lotéricas da Caixa Econômica Federal (CEF) no País. As apostas podem ser feitas em grupo e a novidade é um registro que permite a cada participante, caso sorteado, retirar sua parcela do prêmio individualmente. A medida é uma legalização dos populares bolões e visa manter a segurança e a transparência ao longo do processo.

Todos os interessados no bolão podem fazer grupos para concorrer aos prêmios da Mega-Sena, Dupla Sena, Quina, Loteca e Lotofácil. O bolão é registrado no sistema das loterias, com tecnologia desenvolvida especificamente para esse tipo de aposta, e oferece garantia para o participante em caso de premiação, diz a Caixa.

As unidades lotéricas também podem organizar o jogo conjunto e dar recibos das cotas para os apostadores. Nesse caso, o proprietário da lotérica poderá cobrar uma taxa de serviço pela administração do bolão.

Nesse esquema de jogo, o número mínimo de cotas é de 2 e o máximo pode chegar a 100, dependendo da modalidade escolhida. O valor mínimo para apostas é de R$10 por bolão, e o máximo de jogos por recibo de apostas é de 10.

Todas as cotas têm o mesmo preço, a mesma probabilidade de ganhar e o mesmo prêmio, no caso de um bolão ser premiado.