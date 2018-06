Boletim aponta 12 pontos impróprios nas praias do Paraná

SÃO PAULO - O boletim da balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, 10, pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) aponta a existência de 12 os pontos impróprios no litoral do Paraná.

O IAP alerta para que as pessoas respeitem a sinalização e consultem o boletim de balneabilidade antes de escolher aonde vão se banhar. A bandeira vermelha indica água imprópria para banho nos 100 metros, à esquerda e à direta da sinalização. Nesses locais, os índices de coliformes fecais estão acima do recomendado, vindos principalmente de esgoto clandestino. A bandeira azul indica que a água pode ser aproveitada para o banho.

O relatório sobre a qualidade das águas pode ser acessado no site do IAP (ww.iap.pr.gov.br), na sinalização e nas barracas de informação instaladas nas praias.