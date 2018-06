Bolívia teme imigração de traficantes cariocas; Estados reforçam policiamento

Estadão.com.br, com Associated Press

LA PAZ, RECIFE e SÃO PAULO - As autoridades da Bolívia redobraram o controle na região da fronteira com o Brasil por receio de que os traficantes expulsos das favelas do Rio de Janeiro poderiam fugir para o país andino, informou nesta terça-feira, 30, o coronel Luis Lanchipa, chefe policial da região de Santa Cruz.

"Realizamos uma evacuação e recomendamos à fronteira e à Interpol que realizem registros e um controle maior sobre essa zona da fronteira", disse o policial à rádio Fides.

O ministro da Defesa, Rubén Saavedra, também falou à rádio. "Não se descarta que alguns criminosos que estejam fugindo das operações no Rio de Janeiro possam vir para a Bolívia ou outros países. A polícia tomará todas as precauções necessárias", disse.

Segundo as autoridades bolivianas, o Brasil é o principal destino da cocaína produzida no país andino. Parte da droga fica no mercado brasileiro, mas a maior quantidade é exportada para a África, e então para a Europa.

A ocupação dos dois principais redutos do Comando Vermelho na zona norte carioca - Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão - fez com que centenas de traficantes deixassem os morros. Desde domingo, milhares de homens de forças de segurança (polícias Civil, Militar e Federal e Forças Armadas) ocupam as favelas.

Estradas. Com a possível saída, a Polícia Rodoviária Federal reforçou as principais estradas que saem do Rio de Janeiro, para impedir que os criminosos deixem o Estado. O esforço também foi montado nos vizinhos: São Paulo reforçou o policiamento na Dutra e Rio-Santos; Minas colocou em alerta os agentes da BR-040, que liga Juiz de Fora a Três Rios; e Espírito Santo aumentou a vigilância na BR-101-Sul.

Com policiamento reforçado, ao menos cinco suspeitos foram presos na segunda-feira, apesar de a polícia não saber se há relação direta com os traficantes em fuga. Três tinham mandado de prisão em aberto no Rio por algum crime, incluindo roubo. Outro detido estava com uma pequena quantidade de maconha e último estava com grande quantidade de comprimidos sem nota fiscal.

Apesar de não fazer fronteira estadual com o Rio, o Pernambuco também anunciou reforço policial nas estradas do Estado para impedir a entrada de traficantes. A garantia foi dada pelo secretário de Segurança Pública, Wilson Damázio, a pedido do governador Eduardo Campos (PSB). "O planejamento ainda está sendo fechado", afirmou ele, ao assegurar que o momento é de alerta e que por enquanto, não há indício de deslocamento. Fotos e perfis dos traficantes fugitivos já foram recebidos pela polícia pernambucana para ajudar na sua identificação caso migrem para o Estado.

(Com Solange Spigliatti e Angela Lacerda)