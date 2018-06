Boliviano é acusado de abusar da filha do patrão O boliviano César Groover Tancara Condori foi preso ontem, acusado de atentado violento ao pudor contra uma menina de 5 anos em Guaianazes, na zona leste. Quando foi levado à delegacia, a Polícia Civil descobriu que o acusado, de 22 anos, está ilegalmente no Brasil, e acionou a Polícia Federal. Segundo a polícia, Condori confessou o crime. A vítima é filha do seu patrão, dono de uma oficina de costura. A família da menina e o acusado moram na oficina.