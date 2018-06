Bolivianos são presos com papelotes de cocaína no corpo Três bolivianos foram presos na madrugada de hoje, no Bom Retiro, zona oeste de São Paulo, acusados de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, agentes suspeitaram de um táxi que levava os bolivianos para um hotel na rua Prates. Os acusados foram detidos e encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia para a retirada das 40 cápsulas que cada um ingeriu. Cada cápsula, segundo a PM, contém de 10 a 12 papelotes de cocaína. Os detidos serão encaminhados para a 2ª Delegacia após a retirada das cápsulas. Os bolivianos chegaram em São Paulo na noite de ontem e repassariam a droga na região do Bom Retiro.