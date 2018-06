Bologna deixa presidência da TAM; David Barioni assume A TAM anunciou uma troca de comando nesta quarta-feira. A maior empresa aérea do país informou que seu presidente-executivo Antônio Bologna pediu afastamento do cargo. Para a posição foi escolhido o vice-presidente de operações da companhia, o comandante David Barioni Neto. O novo vice-presidente de operações é o comandante Fernando Sporleder Júnior. "A mudança foi aprovada hoje pelo Conselho de Administração dentro do processo de sucessão iniciado pela TAM em março deste ano", informou a empresa em um comunicado ao mercado. (Reportagem de Rodolfo Barbosa)