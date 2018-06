Bolsa Família vira elo com eleitorado feminino Uma semana após anunciar um reajuste médio de 19,4% para o Bolsa Família, a presidente Dilma Rousseff buscou, em seu programa semanal de rádio Café com a Presidenta, aproximar-se do eleitorado feminino, afirmando que o aumento nos benefícios abriu as comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje. O programa social, ressaltou a presidente, é feito "para as mulheres, para a sua família e seus filhos".