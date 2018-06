Bolsão de ar entre os escombros reacende esperança por sobreviventes

A Prefeitura do Rio informou a parentes dos desaparecidos no desabamento no centro da cidade que foi encontrado, na manhã desta sexta-feira, um bolsão de ar entre os escombros dos três edifícios que caíram - o que aumentaria a possibilidade de encontrar pessoas com vida.

O espaço livre estaria próximo à escada de incêndio do edifício Liberdade, que teria sido o primeiro a desmoronar.

"Ainda temos esperanças. Vai que as pessoas ouviram algum barulho e correram para a escada de incêndio para fugir...", disse Luiz César de Vasconcelos. Ele é irmão de Luiz Leandro de Vasconclos, que está desaparecido.