Bolsista do Ciência sem Fronteiras morre em montanha nos EUA

SÃO PAULO - Um bolsista do Ciência sem Fronteiras morreu em um acidente no Arizona, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 19. Emanuel Rodrigo Bezerra, de 22 anos, era estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará e havia iniciado o intercâmbio há pouco mais de um mês.

A polícia local ainda investiga as causas do acidente, que ocorreu em uma trilha na Montanha Camelback, nas imediações da cidade de Phoenix. O jovem, segundo a família, foi encontrado ainda vivo pelos colegas de passeio e pelo helicóptero de resgaste, mas não resistiu aos efeitos da forte desidratação.

Ainda não há informações se ele desmaiou por causa do calor ou por uma queda durante o percurso. A família foi avisada na madrugada desse sábado, 20, e a irmã mais velha de Bezerra está nos Estados Unidos para resolver os problemas burocráticos do traslado do corpo. A Arizona State University, onde Bezerra estudava, e o cônsul honorário brasileiro no Arizona têm auxilado os parentes da vítima no Ceará e em Phoenix.

A corretora de imóveis Ana Maria Bezerra, mãe do jovem, disse ao Estado que conversou com o filho por uma rede social durante a trilha. “Ele falou que estava com muito calor e que não iria aguentar", disse. “Avisei para ter cuidado, mas aí não recebi mais resposta”, lamentou.

Perigo. Durante a semana, de acordo com Ana Maria, o universitário chegou a desistir do passeio por causa dos riscos da caminhada. "Se eu soubesse que ele tinha mudado de ideia, tentaria impedir", afirmou. "Aquela região é bastante perigosa e morrem várias pessoas todos os anos, principalmente estrangeiros", acrescentou a mãe, de 49 anos.

A assessoria de imprensa do Itamaraty informou que o consulado de Los Angeles, na Califórnia, recebeu a informação sobre o falecimento de um brasileiro no Arizona. O órgão, entretanto, não informou a identidade do rapaz.