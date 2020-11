Deputados bolsonaristas se mobilizam para colocar aliado na presidência da Fiocruz

RIO - Deputados bolsonaristas se mobilizam para que o analista de gestão da Fiocruz Florio Polonini tenha votos suficientes para integrar a lista tríplice que será encaminhada ao Palácio do Planalto para a escolha do novo presidente da instituição de pesquisa. Os parlamentares acusam a entidade de aparelhamento político. Pedem uma Fiocruz “neutra”, comandada com o apoio de aliados de Jair Bolsonaro. Será ele que nomeará o novo presidente da fundação.

Os servidores da Fiocruz votam virtualmente entre os dias 17 e 19 de novembro e devem escolher três nomes. São quatro os candidatos. Além da atual presidente, Nísia Trindade, concorrem a uma vaga na lista tríplice o vice-presidente, Mario Moreira, e o coordenador de Vigilância em Saúde, Rivaldo Venâncio. Polonini registrou o seu nome no último momento, tornando-se o quarto concorrente.

“A Fiocruz sempre foi respeitada por sua produção científica, mas nos últimos 30 anos se desviou de seu propósito original em virtude de grupos de extrema esquerda e viés revolucionário”, afirmou o deputado federal Marcos Labre (PSL-RJ), em vídeo de apoio a Polonini. A peça foi divulgada no mesmo dia em que a Fiocruz anunciou a produção de 210 milhões de doses da vacina de Oxford contra a covid-19 em 2021. “Estamos oferecendo um nome alternativo.”

A eleição acontece em um momento crucial da história da instituição centenária, em meio a uma pandemia sem precedentes e às vésperas do início da produção em massa da vacina contra a covid. Nísia Trindade diz que a disputa é democrática, e a candidatura de Polonini é legítima. Mas ressalta o caráter de Estado da fundação.

“A eleição da Fiocruz não pode ser colocada em termos de posicionamento político, ideológico, governo versus oposição. A Fiocruz é uma instituição de estado, é ruim colocar um clima de polarização que não existe dentro da instituição. Não é que haja uma uniformidade de pensamento, claro que não, mas não existe polarização”, afirmou a presidente.

Nísia destacou que tem contato permanente com parlamentares de todos os partidos. Também lembrou que, durante a pandemia, houve esforço nacional da Fiocruz com o Ministério da Saúde para produzir testes de diagnóstico moleculares para atender aos mais vulneráveis. “Nada disso aconteceria se houvesse uma ideologia, um partido político”, disse. “Não é dessa forma que trabalhamos. E temos uma grande responsabilidade para o próximo período, não é qualquer instituição que pode estar à frente da produção de uma vacina neste momento.”

Polonini, por sua vez, garantiu ser apartidário. Disse que seu principal objetivo é valorizar os servidores. “Estão tentando me vincular a um partido político, mas sou apartidário”, disse. “Meu questionamento quanto aos demais candidatos se dá porque eles representam um só projeto. Hoje, temos dois projetos, o meu, criado com os servidores, e o da atual presidente, representado pela chapa tríplice.”