Bolsonaro deve anunciar em Macapá isenção na conta de luz para consumidores do Amapá

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar em Macapá, neste sábado, 21, uma medida de isenção na conta de luz para consumidores do Amapá. O Estado foi atingido por dois apagões nas últimas semanas. O chefe do Planalto embarcou para a capital amapaense com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Conforme o Broadcast antecipou na quinta-feira, 19, o governo prepara uma medida provisória para isentar os consumidores do Amapá do pagamento da conta de luz em novembro. O Tesouro deve fazer um aporte para bancar o benefício com custo entre R$ 45 milhões e R$ 80 milhões. A expectativa entre integrantes da comitiva é que Bolsonaro faça o anúncio durante a visita.

Após o apagão, Alcolumbre pediu ao governo federal para prorrogar o auxílio emergencial pago em função a pandemia de covid-19 para a população do Amapá. A equipe econômica não confirmou o atendimento da demanda, mas prometeu que medidas seriam tomadas para atender às famílias do Estado do parlamentar.

Bolsonaro deve visitar a subestação de Santana, às 15h30, que abriga geradores a serem ativados para retomada do serviço. Às 17 horas, o presidente fará um pronunciamento no Aeroporto Internacional de Macapá, onde é esperado o anúncio da medida de isenção.

O Senado chegou a aprovar um projeto de lei que prevê compensações para consumidores atingidos pelo apagão. A proposta ainda depende da Câmara dos Deputados e de sanção presidencial. Uma medida provisória, por outro lado, passa a valer assim que assinada. Além disso, o projeto do Senado foi questionado pela Consultoria Legislativa da Casa, que avaliou risco de o texto encarecer o preço da conta de luz para todo o País e até causar novos apagões.