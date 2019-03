Bolsonaro diz não se lembrar de vizinho suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle

BRASÍLIA - Em conversa com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro disse não se lembrar do policial militar reformado Ronnie Lessa, preso ontem sob suspeita de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). Lessa possui casa no mesmo condomínio de Bolsonaro no Rio de Janeiro.

Segundo o delegado do caso, Giniton Lages, um dos filhos do presidente teria namorado uma das filhas do policial reformado, mas ele não citou nomes. Bolsonaro falou sobre o assunto durante um café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Segundo Carlos Alberto Di Franco, colaborador do Estado, que participou do encontro, Bolsonaro afirmou que existem 150 casas no condomínio, que não há área de lazer no local e que não tem como conhecer todos os moradores. Também afirmou que outras pessoas já foram presas em seu condomínio, incluindo uma pessoa envolvida na Operação Lava Jato. O Estado não foi convidado para o evento.

Bolsonaro falou, ainda, que questionou um de seus filhos, Jair Renan, sobre o fato de ter namorado a filha de Lessa, mas ele não confirmou a informação. "Papai, namorei todo mundo no condomínio, não lembro dessa menina", teria dito Jair Renan, segundo Bolsonaro.