Bolsonaro pede a deputados 'decisão acertada' sobre armas

O presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir apoio de parlamentares para o andamento e aprovação do decreto de flexibilização do porte e posse de armas. Desta vez, o apelo foi feito à bancada ruralista.

"Peço aos senhores que, com muito carinho e respeito que vocês têm com o que votam na Câmara, vejam essa questão do armamento e tomem a decisão mais acertada", apelou o presidente, durante café da manhã com deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), realizado em Brasília na manhã desta quinta-feira, 4.

Bolsonaro argumentou que a questão do armamento, não é promessa sua de campanha, mas que está na cabeça de todos como instrumento de defesa. "Arma é instrumento que garante liberdade e democracia de todo país. Todo governo que desarma seu povo está mal-intencionado", afirmou o presidente.

Após apelar para os deputados tomarem a "decisão certa" na questão do armamento, o presidente afirmou que o futuro do Brasil está nas mãos dele e desses deputados. "Se nosso governo não der certo, os senhores sabem o que pode acontecer em 2023. Nós não queremos a volta desse tipo de gente", defendeu Bolsonaro.

Também estiveram presentes no café da manhã, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; a ministra da Agricultura, Tereza Cristina; o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antonio de Oliveira Francisco; o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da Republica, Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira; o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno; o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE); a líder do governo no Congresso, deputada federal Joice Hasselmann (PSL/SP);