Bolsonaro vai a Petrópolis e prevê liberar mais de R$1 bi a áreas afetadas por desastres climáticos

RIO - Antes de embarcar para Petrópolis de helicóptero a partir da base aérea do Galeão para sobrevoar a tragédia que já matou ao menos 122 pessoas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está acompanhando o desastre causado pelas intensas chuvas desde a sua viagem a Moscou. O governo federal pretende liberar mais de R$ 1 bilhão para ajudar a cidade histórica e outros locais afetados por desastres climáticos.

"Vamos tomar conhecimento do que aconteceu com mais profundidade e vamos anunciar às autoridades locais as ações do governo federal", afirmou Bolsonaro em suas redes sociais enquanto aguardava teto para a partida do helicóptero.

O presidente disse que, durante sua viagem à Rússia, entrou em contato com o ministro Marinho para se inteirar dos acontecimentos na região. E conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para agilizar a liberação de recursos para o municípios.

Junto com o presidente estavam os ministros Braga Netto (Defesa), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e João Roma (Cidadania), além do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O governador do Rio, Claudio Castro, também viajou com a comitiva.

De acordo com Marinho, o governo federal liberou até o momento pouco mais de R$ 2 milhões destinados para o atendimento de Petrópolis, município atingido por forte temporal na terça-feira passada. Segundo ele, essa seria a “primeira parte” da ajuda.

“Estamos fazendo uma série de planos com a Prefeitura de Petrópolis de recursos subsequentes da retomada e da construção”, disse Marinho.

Ele informou que, atendendo a orientações de Bolsonaro, está elaborando uma nova medida provisória para fazer reforço no orçamento, no valor de cerca R$ 500 milhões. Os recursos serão direcionados a Petrópolis e outros Estados afetados pelas chuvas.

“Já tivemos cerca de R$ 750 milhões liberados. E, com a Medida Provisória até segunda-feira, teremos mais de R$ 1 bilhão à disposição de Petrópolis e outros Estados afetados por catástrofes climáticas”, disse.

Também presente, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou que um caminhão-agência do banco chegou ontem a Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro parcialmente destruída pelas chuvas desde a última terça-feira, e que em breve será possível o saque do FGTS pelas vítimas da tragédia.

"Duas agências foram destruídas. A liberação do FGTS será em alguns dias, de até R$ 6.200,00, e estamos discutindo possibilidade de crédito", disse Guimarães ao lado de autoridades, enquanto aguardava o tempo melhorar para irem de helicóptero ao local do desastre. "Hoje vamos para lá (Petrópolis) para acelerar a reabertura das agências", informou.

No final do ano passado, o presidente foi criticado, até mesmo por aliados, ao permanecer em férias enquanto milhares seguem desabrigados na Bahia em razão de enchentes. Ele chegou a dizer que esperava não precisar voltar para Brasília antes de 3 de janeiro, data prevista para seu retorno oficial ao trabalho.

Em 1º de fevereiro, Bolsonaro sobrevoou os municípios de São Paulo mais atingidos pelas chuvas. Na ocasião, prometeu dar início às medidas necessárias para “minorar o sofrimento das pessoas”. “Prefeitos apresentam suas necessidades e faremos todo o possível para atendê-los”, afirmou no município de Francisco Morato, na Região Metropolitana.