Bolsonaro volta a criticar radares e defende mudança na CNH

RIO - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a criticar neste sábado, 27, o funcionamento de radares e lombadas eletrônicas para controle de velocidade de veículos no País. Segundo ele, o objetivo da utilização desses mecanismos é a arrecadação de recursos. “É pra multar, pra meter a mão no bolso do povo”, declarou após participar de cerimônia na Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste do Rio.

Bolsonaro disse, ainda, que começou a dirigir aos 10 anos, com um trator em uma fazenda. Além disso, o presidente defendeu a simplificação do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), assunto que já havia abordado em rede social nesta semana.

“Não pretendo acabar com a autoescola. Pretendo é que quem quiser fazer a prova sem ter as aulas que faça. Eu tenho intenção, não vou dizer que vou fazer não. Nós temos que desburocratizar o Brasil, meu Deus do céu. Pra tirar uma carteira é quase R$ 2 mil”, afirmou. “Isso ia facilitar a vida do povo brasileiro."

Segundo Bolsonaro, cada vez que o menciona um tema polêmico ou um grupo específico sensível, todos se voltam contra ele.“Vamos continuar tocando fogo em ninho de rato no Brasil”, concluiu.