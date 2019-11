Bolsonaro volta a defender aumento no nº de pontos para cassar CNH de 20 para 40

RIO - Em aceno aos caminhoneiros, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta sexta-feira, 22, propostas de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que incluíram o aumento do número de pontos para se ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada e um prazo duas vezes maior na validade do documento.

"A gente apresenta o projeto, e os parlamentares emendam. A alma do projeto é passar de cinco para dez anos a validade da carteira de motorista, e passar de 20 para 40 pontos a possibilidade de se perder a carteira", disse Bolsonaro, no Rio de Janeiro, após proferir palestra na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na Urca, zona sul da cidade.

O presidente afirmou que os caminhoneiros rodam o País todo e "perdem rapidamente a carteira de motorista".

Outra mudança defendida por ele é na aplicação de multas por excesso de velocidade.

"Por decisão minha, junto com o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), (pedi) a suspensão das multas por radares móveis."